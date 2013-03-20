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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 18:20 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日    今年来   2012年
                           最新报价  上收市价  涨跌%   涨跌%    收市价
                                                                
 欧元/美元                 1.2909    1.2881    +0.22   -2.16    1.3194
 美元/日圆                 95.34     95.13     +0.22   +9.91    86.74
 欧元/日圆                 123.05    122.38    +0.55   +7.50    114.46
 美元/瑞郎                 0.9461    0.9467    -0.06   +3.34    0.9155
 英镑/美元                 1.5126    1.5097    +0.19   -6.92    1.6251
 美元/加元                 1.0250    1.0266    -0.16   +3.32    0.9921
 澳元/美元                 1.0382    1.0364    +0.17   -0.11    1.0393
 新西兰元/美               0.8227    0.8244    -0.21   -0.68    0.8283
 元                                                             
 澳元/日圆                 98.970    98.580    +0.40   +9.81    90.130
 新西兰元/日               78.420    78.380    +0.05   -44.31   140.820
 圆                                                             
 英镑/日圆                 144.18    143.53    +0.45   +2.39    140.82
 澳元/新西兰               1.2619    1.2567    +0.41   +0.63    1.2540
 元                                                             
                                                                
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨
 跌幅亦以此为基准计算。
 
  (完)
      
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 (编译 洪曦 审校 高琦)

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