台湾经济指标预测--3月21日至5月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 3月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/22 0830 季调失业率 2月 -- +4.20% * 3月25日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 3/25 1600 工业生产 2月 -- +19.17% 3/25 1600 M2货币总计数 2月 -- +2.99% 3/28 1700 重贴现率 第一季 -- 1.875% * 4月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/3 1610 外汇存底 3月底 -- 4,040.8亿美元 * 4月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/8 0830 消费者物价指数(CP 3月 -- +2.97% I) 4/8 1600 出口 3月 -- -15.8% * 4月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 *4/22 1600 外销订单 3月 -- -14.5%(年变动率) * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 -- +3.72%(统计值 值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市