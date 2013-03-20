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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 18:48 BJT

路透基点：11家银行参与中铁物资(香港)1.5亿美元贷款--RLPC

路透香港3月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国铁路物资(香港)控股有限公司1.5亿美元三年期贷款，包括牵头行摩根士丹利在内，已有11家银行加入。

消息人士指出，这项无担保贷款获得超额认贷，认贷金额达到原始目标的两倍以上。目前正在敲定额度分配。

先前已报导，已提出贷款承诺的包括台湾、香港和国际性银行。

贷款利率为较一个月、两个月或三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码245个基点，贷款每隔半年分三批偿还，前两批各偿还20%，第三批偿还60%。

对承贷5,000万美元或更多的银行提供最高先付费用70个基点，以及牵头行头衔。承贷3,000-4,900万美元和1,000-2,900万美元的银行分别获得45个基点和30个基点费用，以及主办行和安排行的头衔。

贷款将用于运营资本.

借款方是国有企业中国铁路物资股份有限公司(CRM)的海外运营和投资平台。CRM是中国铁路物资、钢材和原材料等供应链服务提供商。(完) (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)

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