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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 18:44 BJT

德国经济：经济研究机构RWI将2013年经济增长率预估上调至0.6%

路透柏林3月20日 - 德国经济研究机构RWI周三将德国2013年经济成长预估从0.3%上调一倍至0.6%，称民间消费和住房建设投资提供支撑。

“今年余下的时间内，我们可能会看到经济小幅反弹，”RWI表示，“可支配收入相对良好发展，意味着我们或可预计消费者支出和房屋建设投资将持续增长。”

但RWI称，对外贸易今天不太可能起到重大的推动作用。

RWI表示，今年通胀年率可能为1.6%，2014年将为2.0%；今年失业率将持稳于6.8%，明年将降至6.4%。(完) (编译 王翔琼; 审校 孙茉莉)

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