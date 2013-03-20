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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 18:36 BJT

欧洲金融：ECB执委称若塞浦路斯不接受纾困，就不会供应流动性

路透法兰克福3月20日 - 媒体周三引述欧洲央行执委亚斯穆森谈话指出，塞浦路斯的银行业者若没有迅速重整资本，则将不具偿付能力，而欧洲央行只会对具有偿付能力的银行业者提供流动资金。

在塞浦路斯国会议员以巨大的比数差距否决了纾困提案的关键部分之后，欧洲央行称将在现有规则下致力于提供流动性。

“我们并不是威胁要切断流动资金，但只是点出一个事实，那就是我们只能对具有偿付能力的银行提供流动资金，而若未尽快就援助计画达成协议，则无法假设塞浦路斯银行业者具有偿付能力，而救援计划需要该国银行业迅速重整资本。”在周二晚间接受德国时代周报专访时表示。

报导同时引述他的谈话指出，欧元区其他国家没有可与塞浦路斯相比的银行业危机。(完)

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