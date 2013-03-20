欧洲金融：ECB执委称若塞浦路斯不接受纾困，就不会供应流动性

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透法兰克福3月20日 - 媒体周三引述欧洲央行执委亚斯穆森谈话指出，塞浦路斯的银行业者若没有迅速重整资本，则将不具偿付能力，而欧洲央行只会对具有偿付能力的银行业者提供流动资金。
在塞浦路斯国会议员以巨大的比数差距否决了纾困提案的关键部分之后，欧洲央行称将在现有规则下致力于提供流动性。
“我们并不是威胁要切断流动资金，但只是点出一个事实，那就是我们只能对具有偿付能力的银行提供流动资金，而若未尽快就援助计画达成协议，则无法假设塞浦路斯银行业者具有偿付能力，而救援计划需要该国银行业迅速重整资本。”在周二晚间接受德国时代周报专访时表示。
报导同时引述他的谈话指出，欧元区其他国家没有可与塞浦路斯相比的银行业危机。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。