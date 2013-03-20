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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 19:04 BJT

美国个股：中国尚德电力宣告破产，因无法归还到期债务--新华

路透北京3月20日 - 新华社周三报导称，中国太阳能面板生产商尚德电力 宣告破产。

另据新华网报导显示，3月18日，无锡尚德太阳能电力有限公司债权银行联合向无锡市中级人民法院递交无锡尚德电力破产重整申请。经法院审查，鉴于债务方无法归还到期债务，无锡市中级人民法院依据《破产法》相关规定，于3月20日正式裁定对尚德电力实施破产重整。

尚德上周五到期的5.41亿美元债券违约，并导致该公司从International Finance Corp 和中国银行业者获得的贷款也发生连带违约。 （完） (发稿 尹嫄婷；审校 林高丽)

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