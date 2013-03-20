香港个股：港交所自5月2日起改革股票期权市场，冀缩窄与场外产品差距

路透香港3月20日 - 香港交易及结算所 周三称，将于5月2日起改革旗下股票期权市场，包括降低交易费用，以缩窄与场外产品的差距，并提升市场流通量。

香港交易所为亚洲最大的股票期权交易所之一，过去10年的成交量增速高于现货市场，但是由于交易成本普遍较高，而产品设计和服务亦有不足之处，导致其规模仍然比不上场外交易（主要为财富管理或资产管理公司提供的期权挂钩产品）。

港交所环球市场科联席主管罗力在记者会上表示，近来全球监管趋势改变，对透过结算所作为中央对手的交易所买卖产品更为有利，并对股票期权市场的进一步发展带来极大潜力。

“通过各项改革措施，相信可以加强旗下股票期权市场对现时使用非交易所买卖期权类工具人士的吸引力。”他说。

首阶段的改革措施包括下调交易费用、加强庄家服务以及新增到期月份。港交所环球市场科股本证券与定息产品及货币联席主管戴志坚称，交易费用下调，短期会对港交所的收入造成影响，但对于长远发展表示乐观。

“大部分交易费用与场外水平接近，目标是减少投资者进入港交所市场的障碍。”他指出，现有65个期权类别由过往分两个交易级别改为3个级别，名义价值少于1万港元的股票期权，其新交易费为每张合约0.5港元，预计26个现有股票期权类别的交易费将因此调减50-83%，而四成现有股票期权类别的交易成本将可大幅降低。

此外，待今年第四季电子交易系统交易程序升级后，港交所将开始收窄部分股票期权买卖差价，以解决一些细价股的差价比率问题，例如改革前中国银行 的差价比率达5%，高于汇丰控股 0.25%，在收窄买卖差价后的差价比率将降至0.5%，这样可以提高交易效率。

现时港交所的股票期权市场每日平均成交量为30万张合约，占期货及期权总成交量的一半；其中三分之二来自与中国内地相关的产品，相关正股是H股公司、红筹股或民营企业。（完）