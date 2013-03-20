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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 19:29 BJT

东南亚股市：多数收低，塞浦路斯纾困案令市场承压

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   440.78    -0.37    -0.08    +3.93   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3248.40   -20.73    -0.63    +2.57  3167.08
 马来西亚                       1631.54     6.08    +0.37    -3.40  1688.95
 泰国                           1543.67   -24.58    -1.57   +10.90  1391.93
 印尼                           4831.50     8.87    +0.18   +11.93  4316.69
 菲律宾                         6419.62    -6.63    -0.10   +10.44  5812.73
 越南                            487.04     6.56    +1.37   +17.72   413.73
 
    
  
 (编译  孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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