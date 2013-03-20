重温稿-美国个股：中国尚德电力宣告破产，因无法归还到期债务--新华

* 无锡法院裁定对尚德实施破产重组

* 至2月底九家债权银行对其授信余额达71亿元

路透北京3月20日 - 新华社周三报导，昔日中国光伏产业巨头--尚德电力 宣告破产，因无法归还到期债务。

另据新华网报导称，3月18日，无锡尚德太阳能电力有限公司债权银行联合向无锡市中级人民法院递交无锡尚德电力破产重整申请。经法院审查，鉴于债务方无法归还到期债务，无锡市中级人民法院依据《破产法》相关规定，于3月20日正式裁定对尚德电力实施破产重整。

尚德上周五到期的5.41亿美元债券违约，并导致该公司从International Finance Corp 和中国银行业者获得的贷款也发生连带违约。

报导并指出，截至2月底，包括 中国工商银行 、中国农业银行 、中国银行 等在内的九家债权银行对无锡尚德的本外币授信余额折合人民币已达到71亿元人民币。

报导援引银行方面表示，由于所欠银行债务陆续到期，考虑到债务方的现实境况，以及至今未对债权银行逾期授信提出切实可行的还款方案等因素，为最大限度维护债权人合法权益、维护社会稳定，必须按照市场化原则依法采取措施，对无锡尚德实施破产重整。

“希望无锡尚德太阳能电力有限公司通过破产重整，整合有效资源，改善运营管理，摆脱经营困境。银行方面还希望，通过改组和完善治理结构，寻找合适的战略重组第三方，使企业重生、产业重振。”银行方面称。

无锡尚德由知名的太阳能光伏科学家施正荣博士由2001年在无锡创立，从事光伏电池与组件生产。2005年，施正荣在英属维尔京群岛注册成立100%控投无锡尚德的“尚德电力公司”，并在纽交所上市。