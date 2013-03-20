重温稿-台湾货币市场：短率仍稳于低位，跨月短票渐多令月底情势缓和

* 央行冲销并不积极

* 本周资金情势料续平稳

* 跨月资金渐多舒缓月底紧张气氛

记者 高洁如

路透台北3月20日 - 台湾银行间短率周三仍旧平稳，变化不大，交易员多认为，本周资金情势料将维持平稳宽松。至于上日银行间准备数字攀高，且票券商陆续觅得跨月资金，也慢慢纾缓跨月的资金紧张态势。

一位资金调度人士表示，央行不论在三种天期存单、或隔夜存单的冲销动作都不甚积极，这使得银行的资金仍旧维持相当宽裕的局面。但因利率下档还有央行的委托银行代收隔夜资金做为支撑，利率仍然在低位游走。

〞今天很多人打来要拆出，没有人要拆入啊！〞一位民营银行资金调度人士说。

票券商交易员表示，近期已可见不少本地银行进来买跨月短票，票券商逐渐将资金落点挪移到跨月以后，越可纾解资金压力。他们认为，季底的紧缩效应不会太强。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.41%，上日亦同；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率平平**

票券商指出，短票发行量平平，银行买气还算不错，短票利率变化并不大。

前述票券商主管也表示，今日中油和台电发行短票，票期约140-150天左右，标售结果中油约在0.8%附近，利率续下，但台电则向上攀升至0.84%左右。

他认为，台电因先前发票量较多，致使部分银行对台电票的胃纳受到影响，因售结果利率走升。而中油短票因先前发行较少，因此银行多入市抢标，致使短票利率趋低。

今日30天左右短票利率今日大多成交在0.7-0.71%，同上日。

台湾央行台湾央行周三公布，今日共发行656.05亿台币存单，若相较存单到期金额857.05亿，存单发行余额减201亿。

本周央行存单到期总额1兆2,806.65亿台币，本周余日存单到期金额为：周四5,885亿以及周五3,423.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负39亿台币；累计超额准备为负142亿台币，加计前期1%的超额准备为1,026亿台币。

**公债RP利率持平**

公债与公司债附买回(RP)利率大致持稳。交易人士认为，受近日公债次级市场交易殖利率弹升影响，交易商正进行部位调整，到期也不补券，在此情形下，可供承作RP的公债券源稀缺，惟利率未见进一步走低。

一票券商交易员说，公司正在进行长券部位的调节，若有资金调度需求，会用拆款来支应。

一证券商交易员则表示，近期交易商因没有买券，手头也不缺钱，因此也没有太多承作RP的需求。

“券都不知跑哪去了。”一券商交易员说。

另一银行交易员则称，银行间的资金还是很多，由于不缺资金，所以较少承作RP。明日因有公债交割，预料寿险公司的资金会少一些，至于季底效应要等到下周才会发酵。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同，少数成交在0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.72%，跨月公司债RP利率则成交在0.73%。