版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 20:06 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，受韩国需求推动

路透新加坡3月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周三反弹，业内消息人士称，因原油价格大幅下滑引发了终端用户的需求。

业内消息人士表示，韩国买家现身现货市场，通过私下协商以每吨升水25美元左右的价格购入大量石脑油。

据消息人士指。买家可能包括LG化学，不过尚未证实。

石化厂商此前一直作壁上观，等待原油价格能进一步下滑，这也会带动石脑油价格下滑。

汽油裂解价差获得一些支撑，受益于印尼Petral要寻购4月初的现货，此外，越南买家也要购买4月现货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐