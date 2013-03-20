更新版-英国经济：财政大臣欧思邦敦促央行采取更多措施扶助经济

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透伦敦3月20日 - 英国财政大臣欧思邦周三呼吁，英国央行要采取更多措施来刺激英国迟滞的经济。欧思邦宣布再次调降今年和明年的经济增长预估。
欧思邦称，英国央行的通胀目标仍维持在年率2%，但这尚不足够。
“一如我们在过去五年所见，需要维持一个较低和平稳定的通胀，但这并不是经济繁荣的充分条件。”他在年度预算中对议会表示。
欧思邦称，他正检视英国央行的任务，并表示或许需要利用“非常规货币政策工具”，以及对未来的做法给出清晰理念。
此外欧思邦亦称，他就英国央行每年的任务做出了部分直接调整。
欧思邦还表示，现预计今年该国经济料仅增长0.6%，仅为三个月前预测的一半。不过他承诺坚持撙节道路。
“花费的时间会比所有人的预期都长，但我们必须坚持正确的道路，”欧思邦在开始向议会公布年度预算案时称。
他称，英国预算责任办公室(OBR)预测显示，2014年经济增速料提高至1.8%。
这也低于OBR 12月的预测。不过欧思邦称，这将快于法国和德国的预测。(完) (编译/审校 孙茉莉/王丽鑫)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。