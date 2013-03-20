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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 21:43 BJT

更新版-英国经济：财政大臣欧思邦敦促央行采取更多措施扶助经济

路透伦敦3月20日 - 英国财政大臣欧思邦周三呼吁，英国央行要采取更多措施来刺激英国迟滞的经济。欧思邦宣布再次调降今年和明年的经济增长预估。

欧思邦称，英国央行的通胀目标仍维持在年率2%，但这尚不足够。

“一如我们在过去五年所见，需要维持一个较低和平稳定的通胀，但这并不是经济繁荣的充分条件。”他在年度预算中对议会表示。

欧思邦称，他正检视英国央行的任务，并表示或许需要利用“非常规货币政策工具”，以及对未来的做法给出清晰理念。

此外欧思邦亦称，他就英国央行每年的任务做出了部分直接调整。

欧思邦还表示，现预计今年该国经济料仅增长0.6%，仅为三个月前预测的一半。不过他承诺坚持撙节道路。

“花费的时间会比所有人的预期都长，但我们必须坚持正确的道路，”欧思邦在开始向议会公布年度预算案时称。

他称，英国预算责任办公室(OBR)预测显示，2014年经济增速料提高至1.8%。

这也低于OBR 12月的预测。不过欧思邦称，这将快于法国和德国的预测。(完) (编译/审校 孙茉莉/王丽鑫)

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