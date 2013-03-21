更新版 1-中国数据: 汇丰3月制造业PMI初值回升，印证经济温和复苏

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* 3月汇丰PMI初值自四个月低位回升

* 新订单和产出分项均上升

* 中国经济处于温和复苏之中

* 数据公布后中国股市和澳元受到提振

路透北京3月21日 - 中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国3月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至51.7，在2月短暂回落后，该指数再度上升，并接近1月终值创下的两年高点52.3。

“随着新订单的增加以及生产提速，3月制造业PMI初值反弹至51.7。这证明中国经济仍在逐步复苏之中。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

3月PMI的新订单和产出分项指数均强劲反弹，产出指数自上月的50.8升至52.8。新出口订单亦回升并连续三月在荣枯线上面，与外贸数据一齐印证中国出口形势今年来开始回暖。

浏览汇丰PMI图表，点选链接：link.reuters.com/xav76t

而投入和产出价格指数则双降至50下方。尽管中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%，创下10个月的高位，但多数分析人士认为今年上半年通胀水平受控。2013年中国的CPI涨幅控制目标为同比增长3.5%左右，高于去年全年2.6%的通胀水平。

“通胀水平良好受控，也为中国政府保持政策相对宽松，支持经济增长提供了空间。”屈宏斌表示。

受数据提振，中国股市沪综指 在数据公布后即从日间低点开始反弹向上，而对中国经济敏感的澳元/美元 同样受到支撑。

在一系列“稳增长”政策支持下，中国经济去年四季度开始触底回升，并将这一回暖之势延续至今。综合最近多种数据看，多数人士认为中国经济处于非均衡的弱复苏态势，回升仍较脆弱。

中国经济复苏之势仍需要进一步巩固，而通胀短期内不构成太大威胁，这决定了在政策面目前不必有太大改变，正如2013年政府工作报告所确认的，今年将继续实施积极财政和稳健货币政策。

是次PMI预览数据样本采集自3月12-19日之间，终值定于4月1日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。 (完)