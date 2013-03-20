表格：新西兰第四季经季节调整后GDP较前季成长1.5%,优于预估

投行观点：Bunge评级从中性下调至减码--摩根大通
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路透惠灵顿3月21日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节调整后GDP较前季成长1.5%，较上年同期增长3.0%。
路透调查预估为较前季成长0.9%，较上年同期成长2.3%。新西兰央行在3月货币政策声明中预估第四季GDP增幅为0.8%。
(括号内为修正前的数值) ---------------------------------------------------------------
GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2011年第四季
+1.5% +0.2% +0.4% ---------------------------------------------------------------
GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2011年第四季
+3.0% +1.9% (+2.0%) +2.5% ---------------------------------------------------------------
实质年平均变动 *
第四季 第三季 2011年第四季
+2.5% +2.5% +1.4% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2011年第四季
+1.4% +0.5% (+0.2%) +0.5% ---------------------------------------------------------------
GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第四季 第三季 2011年第四季
+3.0% +2.6% +1.3% ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。 新西兰统计局称，第一季GDP数据将于6月20日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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