表格：新西兰第四季经季节调整后GDP较前季成长1.5%,优于预估

路透惠灵顿3月21日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第四季经季节调整后GDP较前季成长1.5%，较上年同期增长3.0%。

路透调查预估为较前季成长0.9%，较上年同期成长2.3%。新西兰央行在3月货币政策声明中预估第四季GDP增幅为0.8%。

(括号内为修正前的数值) ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。 新西兰统计局称，第一季GDP数据将于6月20日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)