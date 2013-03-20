美国FED:美联储3月19-20日议息会议后发布的声明摘要

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透华盛顿3月20日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月19-20日货币政策会议后发布的声明摘要：
联邦公开市场委员会(FOMC)自1月会议以来获得的信息显示，在去年年底停滞后，经济恢复温和成长。近几个月，就业市场状况显示改善迹象，但失业率仍处于高位。家庭支出和企业固定投资增加，楼市进一步增强，但财政政策变得略显限制性。通胀一直略低于委员会的较长期目标水准之下，除了临时受到主要是反映能源价格波动的变数影响.较长期通胀预期保持稳定。
委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会预计在合适的宽松政策下，经济将小幅成长，失业率将向委员会认为符合其双目标的水准逐步下滑。委员会继续认为经济前景有下滑风险。委员会还预期中期通胀率可能处于或低于2%的目标。
为支持经济更强劲复苏，并帮助确保通胀随着时间的推移达到与双目标最一致的水准，委员会决定将继续透过按每月400亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，以及以每月450亿美元的进度购买较长期公债。委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。上述措施，应会对较长期利率构成下压，支持抵押贷款市场，并扶助更广泛金融市场环境更为宽松。
委员会在未来几个月将密切监控未来经济和金融发展信息。委员会将继续购买公债和机构MBS，并动用其它适当的政策工具，直至在物价稳定的前提下实现就业市场明显改善。为决定资产购买规模、进度和组成，委员会将继续适当考量可能的功效和购买的成本，以及达成经济目标的进展。
为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会预计在购买资产计划结束和经济复苏强化后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。因此，委员会还决定维持联邦基金利率目标在0-0.25%的区间不变，且目前预计至少只要失业率仍在6.5%之上，通胀一两年内预计不超过2.5%以及较长期通胀预期仍良好受控，这一水平将是合适的。为决定维持高度宽松货币政策多久，委员会还将考虑其他信息，包括其他就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期，以及金融市场发展读数。在委员会决定开始撤走宽松政策时，将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。
投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克、副主席杜德利、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、理事杜克、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、Jerome H. Powell、理事拉斯金、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、Jeremy C. Stein、理事塔鲁洛、副主席叶伦,投票反对的委员是堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，他担心继续高度宽松的货币政策增加未来经济和金融失衡的风险，并可能随着时间推高长期通胀预期。(完)
(编译 李军; 审校 于春红)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。