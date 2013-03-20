美国FED：保持刺激计划不变，尽管经济数据改善

路透华盛顿3月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续推进其透过大规模购债刺激美国经济的努力，称失业率仍然太高，且指财政政策更具“限制性”。

由于欧洲动荡进一步恶化，美联储在政策声明中将有关金融形势已经改善这一关键部分删除。

美联储官员称，在去年第四季暂停后，美国经济恢复缓慢增长。他们还指出，就业市场已有所改善，但尚不足够。

美联储表示，“楼市进一步增强，但财政政策变得更具限制性”，这里所指的是近期开始实施的政府减支。

堪萨斯城联储总裁乔治仍对继续执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债直至就业前景大幅改善的政策决定持反对意见。

美联储称，“公开市场委员会将继续购买公债和MBS，并在保持价格稳定的前提下，在适当时候动用其他政策工具，直至就业前景大幅改善。”

美联储还发布了一系列经济预期。今年经济成长预估由12月的2.3-3.0%下调至2.3-2.8%。

美联储预计，2014年美国国内生产总值(GDP)将增长2.9-3.4%。12月的预期为增长3.0-3.5%。

美联储预计，2013年第四季，失业率均值将在7.3-7.5%，低于12月预估的7.4-7.7%。2月失业率为7.7%。

美联储预估显示，在2015年之前，失业率不会回落至6.5%的水平。

贝南克将在1830 GMT召开每季度一次的记者会。(完)