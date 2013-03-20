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债券 | 2013年 3月 21日 星期四 03:33 BJT

英国债市：英债表现优于德债，因计划降低债券发行且调整英央行任务

路透伦敦3月20日 - 英国公债周三逆转表现不及德债的走势，此前公布的2013/14年英债标售计划低于预期，而且英央行新的政策任务提高了央行将扩大购债规模的机率。

盘初英债走势落后于德债，因英国央行最新会议记录显示，支持扩大购债规模的决策者人数与2月会议一致。

但稍后英债反弹，因英国财政大臣欧思邦宣布英央行的一项新政策任务，在英国债务管理局(DMO)将2013/14财年英债发行量从2012/13财年的1,648亿英镑大幅削减至远低于预期的1,510亿英镑后，英债进一步受到提振。

“英央行政策任务的调整，证实了通胀将在一段时间内高于目标的观点，”他补充称。

英国财政大臣欧思邦在年度预算声明中称，英国央行应继续保持2%的年通胀率目标，较低和平稳的通胀增长不足以推动经济的繁荣。

欧思邦宣布的英国央行新政策任务也承认，可能需要进一步扩大“非常规货币政策工具的规模”，诸如央行已经开始实施的大规模购债计划。

6月英债期货 结算价跌27个跳动点，至117.59，可比德债 跌32个跳动点。

英债和德债因市场押注决策者将找到塞浦路斯债务问题的最终解决方案而受到打压。

英国10年期公债较可比德债 收益率差当日略微走阔至49个基点。(完)

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