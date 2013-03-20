英国债市：英债表现优于德债，因计划降低债券发行且调整英央行任务

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透伦敦3月20日 - 英国公债周三逆转表现不及德债的走势，此前公布的2013/14年英债标售计划低于预期，而且英央行新的政策任务提高了央行将扩大购债规模的机率。
盘初英债走势落后于德债，因英国央行最新会议记录显示，支持扩大购债规模的决策者人数与2月会议一致。
但稍后英债反弹，因英国财政大臣欧思邦宣布英央行的一项新政策任务，在英国债务管理局(DMO)将2013/14财年英债发行量从2012/13财年的1,648亿英镑大幅削减至远低于预期的1,510亿英镑后，英债进一步受到提振。
“英央行政策任务的调整，证实了通胀将在一段时间内高于目标的观点，”他补充称。
英国财政大臣欧思邦在年度预算声明中称，英国央行应继续保持2%的年通胀率目标，较低和平稳的通胀增长不足以推动经济的繁荣。
欧思邦宣布的英国央行新政策任务也承认，可能需要进一步扩大“非常规货币政策工具的规模”，诸如央行已经开始实施的大规模购债计划。
6月英债期货 结算价跌27个跳动点，至117.59，可比德债 跌32个跳动点。
英债和德债因市场押注决策者将找到塞浦路斯债务问题的最终解决方案而受到打压。
英国10年期公债较可比德债 收益率差当日略微走阔至49个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红; 审校 母红)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。