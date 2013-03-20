版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 05:23 BJT

美国政经：众议院拨款委员会主席称参议院拨款议案能在众议院获得通过

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐