路透短观调查:日本3月制造业信心连续第四个月好转，料很快转至正面

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
12月日本央行的上次短观调查显示，3月大型制造业信心指数预计仅上升2点至负10。
在路透调查中，该指数较12月时上升7点，不过仍是负数。
3月调查显示，6月时该指数料升至正4。1月和2月的调查也预测该指数在4月和5月时为正数。该指数上次处于正数区间是在2012年5月。
“对经济复苏的预期已经稳固，由于对安倍经济政策的预期，日圆的强势已经修正，股价也在上涨。不过资本支出等基本情况仍很困难，”另一家公司表示。
在本次路透调查中，服务业景气判断指数上升4点至正12，为2007年12月以来最高。在不动产/建筑、以及零售/趸售(批发)等行业的带动下，预计6月时该指数跳升至正29。
外界对央行在4月3-4日会议上扩大公债购买的期望很高，这是新总裁黑田东彦上任后的首次会议，他表示要采取一切措施实现2%的新通胀率目标。(完)
(编译 李爽/程琳/李春喜; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。