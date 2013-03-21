路透短观调查:日本3月制造业信心连续第四个月好转，料很快转至正面

12月日本央行的上次短观调查显示，3月大型制造业信心指数预计仅上升2点至负10。

在路透调查中，该指数较12月时上升7点，不过仍是负数。

3月调查显示，6月时该指数料升至正4。1月和2月的调查也预测该指数在4月和5月时为正数。该指数上次处于正数区间是在2012年5月。

“对经济复苏的预期已经稳固，由于对安倍经济政策的预期，日圆的强势已经修正，股价也在上涨。不过资本支出等基本情况仍很困难，”另一家公司表示。

在本次路透调查中，服务业景气判断指数上升4点至正12，为2007年12月以来最高。在不动产/建筑、以及零售/趸售(批发)等行业的带动下，预计6月时该指数跳升至正29。

外界对央行在4月3-4日会议上扩大公债购买的期望很高，这是新总裁黑田东彦上任后的首次会议，他表示要采取一切措施实现2%的新通胀率目标。(完)