日本数据：2月出口同比下降2.9%，两个月来首次下滑

日本2月对中国的出口较上年同期下降15.8%，对美国的出口则增加5.7%。

2月进口较上年同期上升11.9%，连续第四个月上升，市场预估为增加15.1%。2月贸易逆差为7,775亿日圆(81亿美元)，为连续第八个月录得贸易逆差，分析师预估为逆差8,358亿日圆。

日本1月贸易逆差扩大至创纪录的1.6万亿日圆，因能源进口跳增，而日圆走软对进口成本的冲击更加迅速。

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