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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月20日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市  
 最新收盘价：                                       
                                                           
 公司名      股票代码    收盘价    涨跌    涨跌幅%  成交量
                                                       
 中国                                               
 新浪                      49.60    +2.09    +4.40  2028402
 搜狐                      48.24    +1.18    +2.51   688163
 网易                      54.48    +1.43    +2.70   404626
 百度                      86.10    +1.86    +2.21  4689347
 亚信科技                  11.83    +0.01    +0.08   236235
                                                           
 台湾                                               
 台湾积体电                17.25    +0.17    +1.00  1535179
 路                                                 
 联电                       1.83    +0.01    +0.55   435620
 日月光                     3.96    +0.01    +0.25   138004
 硅品精密                   5.43    -0.03    -0.55   732950
 和信超媒体                 1.05    +0.02    +1.94    44778
 友达                       4.21    +0.02    +0.48    51752
 中华电信                  30.83    +0.07    +0.23    24537
 台湾国际航                33.47    -0.14    -0.42  1338433
 电                                                 
                                                           
 香港                                               
 中国移动                  53.03    +0.83    +1.59   212239
 中国联通                  13.72    +0.28    +2.08   129578
 中国电信                  51.33    +1.00    +1.99    43390
 中芯国际                   3.03    +0.20    +7.07   173565
 电讯盈科                   4.68    +0.01    +0.21     3053
 (完)

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