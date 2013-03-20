《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月20日

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市 最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 49.60 +2.09 +4.40 2028402 搜狐 48.24 +1.18 +2.51 688163 网易 54.48 +1.43 +2.70 404626 百度 86.10 +1.86 +2.21 4689347 亚信科技 11.83 +0.01 +0.08 236235 台湾 台湾积体电 17.25 +0.17 +1.00 1535179 路 联电 1.83 +0.01 +0.55 435620 日月光 3.96 +0.01 +0.25 138004 硅品精密 5.43 -0.03 -0.55 732950 和信超媒体 1.05 +0.02 +1.94 44778 友达 4.21 +0.02 +0.48 51752 中华电信 30.83 +0.07 +0.23 24537 台湾国际航 33.47 -0.14 -0.42 1338433 电 香港 中国移动 53.03 +0.83 +1.59 212239 中国联通 13.72 +0.28 +2.08 129578 中国电信 51.33 +1.00 +1.99 43390 中芯国际 3.03 +0.20 +7.07 173565 电讯盈科 4.68 +0.01 +0.21 3053 (完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市