更新版-纽约汇市：美联储声明发布后美元兑日圆走强，欧元反弹

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
今日 上日 当日 今年以 2012年 来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2932 1.2881 +0.40 -1.99 1.3194 美元/日圆 96.01 95.13 +0.93 +10.69 86.74 欧元/日圆 124.15 122.58 +1.28 +8.48 114.45 美元/瑞郎 0.9450 0.9467 -0.18 +3.22 0.9155 英镑/美元 1.5095 1.5097 -0.01 -7.11 1.6251 美元/加元 1.0259 1.0266 -0.07 +3.41 0.9921 澳元/美元 1.0374 1.0364 +0.10 -0.18 1.0393 欧元/瑞郎 1.2218 1.2197 +0.17 +1.18 1.2075 欧元/英镑 0.8561 0.8528 +0.39 +5.51 0.8114 新西兰元/美 0.8223 0.8244 -0.25 -0.72 0.8283 元 美元/挪威克 5.8446 5.8340 +0.18 +5.06 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.5609 7.5145 +0.62 +3.01 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4667 6.4638 +0.04 -0.49 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.3670 8.3285 +0.46 -2.46 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市