版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 06:44 BJT

更新版-纽约汇市：美联储声明发布后美元兑日圆走强，欧元反弹

今日    上日    当日   今年以  2012年
                                                来      
                         收市价  收市价  涨跌%  涨跌%   收市价
                                                        
 欧元/美元               1.2932  1.2881  +0.40  -1.99   1.3194
 美元/日圆               96.01   95.13   +0.93  +10.69  86.74
 欧元/日圆               124.15  122.58  +1.28  +8.48   114.45
 美元/瑞郎               0.9450  0.9467  -0.18  +3.22   0.9155
 英镑/美元               1.5095  1.5097  -0.01  -7.11   1.6251
 美元/加元               1.0259  1.0266  -0.07  +3.41   0.9921
 澳元/美元               1.0374  1.0364  +0.10  -0.18   1.0393
 欧元/瑞郎               1.2218  1.2197  +0.17  +1.18   1.2075
 欧元/英镑               0.8561  0.8528  +0.39  +5.51   0.8114
 新西兰元/美             0.8223  0.8244  -0.25  -0.72   0.8283
 元                                                     
 美元/挪威克             5.8446  5.8340  +0.18  +5.06   5.5630
 朗                                                     
 欧元/挪威克             7.5609  7.5145  +0.62  +3.01   7.3403
 朗                                                     
 美元/瑞典克             6.4667  6.4638  +0.04  -0.49   6.4986
 朗                                                     
 欧元/瑞典克             8.3670  8.3285  +0.46  -2.46   8.5777
 朗                                                     
                                                        
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)
 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐