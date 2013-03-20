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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 06:41 BJT

全球外汇市场3月21日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月20日(三)

2145 - 新西兰第四季国内生产总值(GDP)

2330 - 日本3月路透短观调查制造业景气判断指数

2350 - 日本2月贸易数据

3月21日(四)

0430 - 日本财务省财务官中尾武彦等在哥伦比亚大学商学院主办的研讨会上讲话

-- - 英国财政部首席经济顾问Dave Ramsden针对财政大臣欧思邦预算案的 宏观经济部分,以及英国财政政策发表讲话

0715 - 瑞士2月贸易收支

0758 - 法国Markit采购经理人指数(PMI)3月初值

0828 - 德国Markit制造业PMI 3月初值

0858 - 欧元区Markit PMI 3月初值

0930 - 英国2月公共部门净借款(PSNB)及收支短差(PSNCR)

0930 - 英国2月零售销售

1100 - 英国3月工业联盟(CBI)总工业订单差值

1230 - 美国一周初请失业金人数

1258 - 美国Markit制造业PMI 3月初值

1230 - 加拿大1月零售销售

1300 - 美国联邦住房金融局1月房价

1400 - 美国2月成屋销售年率

1400 - 美国2月领先指标

1400 - 美国费城联邦储备银行3月制造业指数

1800 - 瑞士央行理事祖布鲁克在货币市场活动中发表演讲

2030 - 美联储公布一周资产负债表

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)2月订单出货比

2350 - 日本资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)

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