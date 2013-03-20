全球外汇市场3月21日主要消息

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月20日(三)
2145 - 新西兰第四季国内生产总值(GDP)
2330 - 日本3月路透短观调查制造业景气判断指数
2350 - 日本2月贸易数据
3月21日(四)
0430 - 日本财务省财务官中尾武彦等在哥伦比亚大学商学院主办的研讨会上讲话
-- - 英国财政部首席经济顾问Dave Ramsden针对财政大臣欧思邦预算案的 宏观经济部分,以及英国财政政策发表讲话
0715 - 瑞士2月贸易收支
0758 - 法国Markit采购经理人指数(PMI)3月初值
0828 - 德国Markit制造业PMI 3月初值
0858 - 欧元区Markit PMI 3月初值
0930 - 英国2月公共部门净借款(PSNB)及收支短差(PSNCR)
0930 - 英国2月零售销售
1100 - 英国3月工业联盟(CBI)总工业订单差值
1230 - 美国一周初请失业金人数
1258 - 美国Markit制造业PMI 3月初值
1230 - 加拿大1月零售销售
1300 - 美国联邦住房金融局1月房价
1400 - 美国2月成屋销售年率
1400 - 美国2月领先指标
1400 - 美国费城联邦储备银行3月制造业指数
1800 - 瑞士央行理事祖布鲁克在货币市场活动中发表演讲
2030 - 美联储公布一周资产负债表
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)2月订单出货比
2350 - 日本资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市