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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 06:49 BJT

欧洲政经：塞浦路斯危机国内谈判暂时休会，周四继续商讨如何避免金融崩溃

路透尼科西亚3月20日 - 塞浦路斯领导人有关危机的经济谈判暂时休会，总统阿纳斯塔夏季斯将在周四会见政党领袖，商讨在该国拒绝了欧盟救助条款后，如何避免金融崩溃的“方案B”。

下次会议将在0730GMT进行。

阿纳斯塔夏季斯与一名高层政治人物的商谈结束后，没有向媒体发布任何声明。(完)

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