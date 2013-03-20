日韩经济指标预测--3月21日-3月28日****

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透3月21日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月18日当周 3月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 3月 -- 负13 2350 日本出口(较上年同期) 2月 -1.9% ＋6.4% 进口(较上年同期) +15.1% ＋7.3% 贸易收支(亿日圆) 逆差8,35 逆差16,29 8 4 3月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,644 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超11,219 3月22日(五) 暂无重要经济数据公布 3月25日当周 3月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5% 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 102 3月27-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -1.1% 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 2月 -- 盈余65.2 3月28-29日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- +2.4% (较前月) -- +1.9% 2330 日本求才求职比 2月 -- 0.85 2330 日本失业率 2月 -- 4.2% 2350 日本工业生产(较上月) 2月初值 -- +0.3% 日本工业生产一个月预估 2月 -- +5.3% 日本工业生产两个月预估 2月 -- +0.3% 3月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +7.3% (较前月) -- -1.5% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.5 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 2月 -- -0.2% 年同期) 日本全国CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -- -0.6% 日本东京地区CPI(较上年同期) 3月 -- -0.9% (完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市