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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 07:19 BJT

****日韩经济指标预测--3月21日-3月28日****

路透3月21日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    

    3月18日当周              

 3月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数             3月               --          负13
 2350      日本出口(较上年同期)                           2月            -1.9%        ＋6.4%
              进口(较上年同期)                                          +15.1%        ＋7.3%
              贸易收支(亿日圆)                                        逆差8,35     逆差16,29
                                                               8                4
   
 3月21日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                     前周                --     买超7,644
           外资投资日本股票(亿日圆)                                         --    买超11,219
   
 3月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    3月25日当周
    
 3月25日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季修正值               --         +0.4%
                             (较上年同期)                                   --         +1.5%
       
 3月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2100      韩国消费者信心指数                             3月               --           102
     
 3月27-28日
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2350      日本零售销售(较上年同期)                       2月               --         -1.1%
     
 3月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                         2月               --      盈余65.2
 
 3月28-29日
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 2330      日本所有家庭支出(较上年同期)                   2月               --         +2.4%
                        (较前月)                                            --         +1.9%
 2330      日本求才求职比                                 2月               --          0.85
 2330      日本失业率                                     2月               --          4.2%
 2350      日本工业生产(较上月)                       2月初值               --         +0.3%
           日本工业生产一个月预估                         2月               --         +5.3%
           日本工业生产两个月预估                         2月               --         +0.3%
 
 3月28日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           预估值          前值
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                         2月               --         +7.3%
                     (较前月)                                                 --         -1.5%
              服务业产出(较前月)                                              --         -0.9%
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                    3月               --          48.5
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上             2月               --         -0.2%
           年同期)                                                                
           日本全国CPI(较上年同期)                          2月               --         -0.3%
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  3月               --         -0.6%
           日本东京地区CPI(较上年同期)                      3月               --         -0.9%
    (完)

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