《英国政经焦点》欧思邦将今年经济增长预估减半，要求央行采取行动扶助经济

工党经济事务发言人Ed Balls称，需要新任务的是欧思邦而不是英国央行。“这不过是在做一些细枝末节的调整。问题不是出在货币政策上。”

英镑兑美元 先抑后扬。英国公债期货 缩减跌幅。

“这项任务的变动不像一些人...猜的那么大，汇市和债市的反应也体现了这一点。”Investec分析师Philip Shaw称，“不过，它确实潜在提高了央行进一步放宽政策的灵活性。”(完) (编译 郑茵/李爽/兰秀娟/程琳; 审校 李春喜/李爽)