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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 07:29 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超2,280万股

路透东京3月21日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下
单情况：
                            
 日股(单位：百万股)
 
 买单             47.2
 卖单             24.4
   -----------------
 净买             22.8
 单     
 (完)

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