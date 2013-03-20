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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 07:46 BJT

东京汇市：日圆处于守势，市场静候新任央行总裁首次演讲

* 日圆全线走软，市场静候央行总裁首次演讲

* 黑田东彦料推出大胆政策抗击通缩

* 新西兰元因GDP数据好于预期而受提振

路透悉尼3月21日 - 日圆周四在亚洲盘初全线走软，市场静候日本央行新总裁今日稍晚的首次媒体见面会，希望从中找到央行究竟会多快就推出积极宽松政策的线索。

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