东京汇市：日圆处于守势，市场静候新任央行总裁首次演讲

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美元指数 几无变动，报82.878，但脱离最近触及的七个月高位82.606。交易商预计由于塞浦路斯方面的忧虑挥之不去，美元指数下档空间将会受限。
拒绝了欧盟的救助条款之后，塞浦路斯仍在艰难争取达成协议，来避免金融崩溃。该国将银行停业时间延长到下周，以免发生银行挤兑，并已向俄罗斯请求资金支援。
尽管如此，欧元兑美元 还是从周二触及的四个月低点约1.2843勉力上涨到1.2933美元，因投资者对最后一刻达成协议还抱有希望。
亚洲时段表现突出的货币是新西兰元，该国GDP数据显示去年12月经济增速为三年来最快，提振新西兰元跳涨。
新西兰元 飙升约40个点子，触及高位0.8283美元。最新报0.8255美元。
交易商目前在等候中国制造业报告，以寻找新线索。汇丰2月中国制造业采购经理人指数(PMI)显示，该国制造业活动增速为四个月来最慢。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。