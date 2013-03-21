东京汇市：日圆处于守势，市场静候新任央行总裁首次演讲

美元指数 几无变动，报82.878，但脱离最近触及的七个月高位82.606。交易商预计由于塞浦路斯方面的忧虑挥之不去，美元指数下档空间将会受限。

拒绝了欧盟的救助条款之后，塞浦路斯仍在艰难争取达成协议，来避免金融崩溃。该国将银行停业时间延长到下周，以免发生银行挤兑，并已向俄罗斯请求资金支援。

尽管如此，欧元兑美元 还是从周二触及的四个月低点约1.2843勉力上涨到1.2933美元，因投资者对最后一刻达成协议还抱有希望。

亚洲时段表现突出的货币是新西兰元，该国GDP数据显示去年12月经济增速为三年来最快，提振新西兰元跳涨。

新西兰元 飙升约40个点子，触及高位0.8283美元。最新报0.8255美元。

交易商目前在等候中国制造业报告，以寻找新线索。汇丰2月中国制造业采购经理人指数(PMI)显示，该国制造业活动增速为四个月来最慢。(完)

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