《中国报摘》--中国证券报3月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--记者获悉，工、农、中、建、交五家大型商业银行2012年实现净利润合计有望超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%，平均不良贷款率为0.99%，拨备覆盖率接近300%。
* 其他:
--上海期货交易所发布《上海期货交易所连续交易细则(征求意见稿)》，此次试点品种为上期所的黄金和白银期货。根据征求意见稿，除日间正常交易时段，将黄金和白银期货连续交易的时间设在21:00至次日凌晨2:30。
--中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，1月新增3,515.06亿元，创2011年4月以来月度央行口径外汇占款增量的新高。
--专家预计，从目前的农产品价格和生产资料价格走势看，中国短期内居民消费价格指数(CPI)继续向上的概率不大，3月份CPI同比增速可能为2.5%左右。
--上汽集团 公告称，旗下合资企业上海大众将自4月2日起，召回部分缺陷汽车，共计13.10万辆，包括2009年10月23日－2012年5月23日及2012年12月10日－2013年3月2日生产的途安、明锐、朗逸、昊锐、新帕萨特部分车型。
--万科 董事长王石表示，疯涨的房价对于房地产行业和国民经济将构成危害，在价格普遍上涨的情况下，万科不会跟风。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。