《中国报摘》--中国证券报3月21日

* 头版头条:

--记者获悉，工、农、中、建、交五家大型商业银行2012年实现净利润合计有望超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%，平均不良贷款率为0.99%，拨备覆盖率接近300%。

* 其他:

--上海期货交易所发布《上海期货交易所连续交易细则(征求意见稿)》，此次试点品种为上期所的黄金和白银期货。根据征求意见稿，除日间正常交易时段，将黄金和白银期货连续交易的时间设在21:00至次日凌晨2:30。

--中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，1月新增3,515.06亿元，创2011年4月以来月度央行口径外汇占款增量的新高。

--专家预计，从目前的农产品价格和生产资料价格走势看，中国短期内居民消费价格指数(CPI)继续向上的概率不大，3月份CPI同比增速可能为2.5%左右。

--上汽集团 公告称，旗下合资企业上海大众将自4月2日起，召回部分缺陷汽车，共计13.10万辆，包括2009年10月23日－2012年5月23日及2012年12月10日－2013年3月2日生产的途安、明锐、朗逸、昊锐、新帕萨特部分车型。

--万科 董事长王石表示，疯涨的房价对于房地产行业和国民经济将构成危害，在价格普遍上涨的情况下，万科不会跟风。(完)