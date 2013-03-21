版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 08:23 BJT

韩国数据：3月1-20日出口同比增长3.2%--路透据海关数据计算

路透首尔3月21日 - 路透基于周四公布的海关数据计算得出，韩国3月1-20日出口较上年同期增长3.2%，进口同比下降0.2%。

韩国关税厅网站公布的数据显示，韩国3月1-20日出口总计279.2亿美元，进口额为294.9亿美元，贸易逆差为15.7亿美元。(完)

(编译 王兴亚; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐