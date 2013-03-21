金砖国家：3月20日股汇市收盘纵览

路透3月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月20日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.14%，报1,026.35点。

中国股市：沪综指 收升2.7%，创下逾两个月最大单日涨幅。分析师指出，昨日大盘展开技术性反弹，场内做空动能有所减弱。今日以银行股为首的金融股大幅上涨，立即令市场气氛有所改观，大盘放量上涨，轻松跃过2,300点整数关口。沪综指收报2,317.374点，大涨59.940点或2.66%，此前最大单日涨幅为1月14日的3.06%。上海A股今日成交额为1,137亿元人民币，较上日的753亿元增加五成。

香港股市：周三录得四个交易日以来的首次上扬，受内地市场反弹提振。此前当地媒体报导更清晰的阐述了抑制楼市的政策，减少投资人的不安，地产类股因而上扬并提振内地市场。恒生指数 收涨１%，报22,256.4点。恒生国企指数 跃升2.2%。

中国汇市：人民币兑美元即期 跳空高开后，盘中及收盘均创历史新高。交易员称，塞浦路斯风波仍在影响全球汇市，而人民币/美元中间价意外开高令市场措手不及，客盘结汇仍偏重，交投淡静且继续窄幅波动，彰显人民币方向仍不明朗。人民币兑美元周三收报6.2118，日内涨幅为0.06%。

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印度股市：连续第四日下滑，跌至两周低点，因一地方党派撤出执政联盟后市场持续担忧，此外对于央行今年降息幅度的疑问也犹存。指标BSE指数 收低0.65%或123.91点，收报18,884.19点，为3月4日以来的最低收位。NSE指数 跌0.9%或51.55点，报5,694.40点。

印度汇市：印度卢比兑美元周三从盘初的跌势中回升，因对于政治不稳定的担忧缓解，且有来自托管银行和国有企业的美元卖盘。卢比兑美元 收报54.36/37，高于周二的54.37/38，盘中曾一度跌至3月8日来最低54.56。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,484.610点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.81%至795.63点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.44%，报30.8500卢布，卢布兑欧元 上涨0.14%，39.9010卢布。 ========================================================================================

巴西股市：下跌，至一关键支持水平，受电力股下滑的拖累。圣保罗交易所Bovespa指数 在过去的七天中有六日下滑，周三收跌0.59%报56,030点。

巴西汇市：巴西雷亚尔下滑,交易员称因本地有美元资金流出.截止1915GMT时，雷亚尔兑美元 跌0.23%至1.9905。据巴西央行数据，该国3月上半月共计流出9.9亿美元，规模创纪录。

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南非股市：小幅收低,盘中呈拉锯走势。综合指数 收低0.07%，报40,318.79点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.07%至35,786.07点。