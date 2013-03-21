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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月21日-3月28日

路透3月21日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家   规模        发行细节
 3/21  0120  日本               三个月期贴现国库券
 3/21  0850  法国               BTAN中期公债
 3/21  0950  法国               OATi指数关联债券
 3/21        西班               公债标售
             牙                 
 3/21        英国               2044年到期的指数关联公
                                债
 3/21  1800  美国               10年期通膨保值债券(TIP
                                S)
 3/25  1350  法国               BTF债券
 3/25        意大               零息/BTPEI债券
             利                 
 3/26  1800  美国               两年期公债
                                
 3/26        意大               公债标售
             利                 
 3/27        意大               中长期公债
             利                 
 3/27        加拿               10年期公债
             大                 
 3/27  1800  美国               五年期公债
 3/28  1800  美国               七年期公债
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB/
CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    

 (编译 王兴亚; 审校 白云)
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