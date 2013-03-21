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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月21日

路透香港3月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7624港元 )
    
    美国股市周三攀升，标普500指数结束三日连跌，道琼工业指数 升55.91点，或0.39%，至
14,511.73点；因美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示继续支持经济，令投资人感到安慰。 
    
                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       186.510    2.13      39872            14.478       0.26
 中国铝业                      10.190    2.62      44561             3.164       0.44
 中国移动                      53.030    1.59     212239            82.328       1.08
 中国人寿                      41.940    2.92      72399            21.704       0.48
 中石油                       134.800    1.08      51028            10.464       0.23
 中石化                       114.570    2.29      29444             8.893       0.83
 汇丰控股                      53.880    1.11     516683            83.648      -0.48
 中电信                        51.330    1.99      43390             3.984       1.39
 中国联通                      13.720    2.08     129578            10.650       1.04
 兖州煤业                      14.140    1.95      97514            10.976       0.70
 华能国际                      40.640    1.42      34635             7.887      -0.55
 南方航空                      27.830    4.35       9067             4.321       0.95
 东方航空                      22.810    4.78      10526             1.771     -49.56
 中芯国际                       3.030    7.07     173565             0.470      -2.00
 (完)

 (整理：梁慧仪)
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