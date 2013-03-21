《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月21日

路透香港3月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7624港元 ) 美国股市周三攀升，标普500指数结束三日连跌，道琼工业指数 升55.91点，或0.39%，至 14,511.73点；因美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示继续支持经济，令投资人感到安慰。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 186.510 2.13 39872 14.478 0.26 中国铝业 10.190 2.62 44561 3.164 0.44 中国移动 53.030 1.59 212239 82.328 1.08 中国人寿 41.940 2.92 72399 21.704 0.48 中石油 134.800 1.08 51028 10.464 0.23 中石化 114.570 2.29 29444 8.893 0.83 汇丰控股 53.880 1.11 516683 83.648 -0.48 中电信 51.330 1.99 43390 3.984 1.39 中国联通 13.720 2.08 129578 10.650 1.04 兖州煤业 14.140 1.95 97514 10.976 0.70 华能国际 40.640 1.42 34635 7.887 -0.55 南方航空 27.830 4.35 9067 4.321 0.95 东方航空 22.810 4.78 10526 1.771 -49.56 中芯国际 3.030 7.07 173565 0.470 -2.00 (完) (整理：梁慧仪)