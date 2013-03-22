《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月22日

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透香港3月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7627港元 ) 美国股市周四下跌，道琼工业指数 跌90.24点，或0.62%，至14,421.49点；因甲骨文营收 远远不及预期，且投资人愈发担心塞浦路斯问题对欧元区的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 184.150 -1.27 17525 14.295 -1.00 中国铝业 10.160 -0.29 68100 3.155 0.15 中国移动 53.160 0.25 450216 82.533 0.77 中国人寿 41.120 -1.96 46310 21.280 -0.79 中石油 132.110 -2.00 23711 10.255 -1.20 中石化 111.640 -2.56 56123 8.666 -0.73 汇丰控股 53.300 -1.08 613948 82.750 -1.60 中电信 50.430 -1.75 20194 3.915 -0.39 中国联通 13.550 -1.24 188912 10.518 1.53 兖州煤业 13.780 -2.55 86747 10.697 -0.21 华能国际 40.330 -0.76 19523 7.827 -1.43 南方航空 28.050 0.79 5644 4.355 -0.35 东方航空 22.230 -2.54 5328 1.726 -50.27 中芯国际 3.080 1.65 42781 0.478 -2.41 (完) (整理：梁慧仪)
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。