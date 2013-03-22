版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月22日

路透香港3月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.7627港元 )
    
    美国股市周四下跌，道琼工业指数 跌90.24点，或0.62%，至14,421.49点；因甲骨文营收
远远不及预期，且投资人愈发担心塞浦路斯问题对欧元区的影响。 
    
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       184.150   -1.27      17525            14.295      -1.00
 中国铝业                      10.160   -0.29      68100             3.155       0.15
 中国移动                      53.160    0.25     450216            82.533       0.77
 中国人寿                      41.120   -1.96      46310            21.280      -0.79
 中石油                       132.110   -2.00      23711            10.255      -1.20
 中石化                       111.640   -2.56      56123             8.666      -0.73
 汇丰控股                      53.300   -1.08     613948            82.750      -1.60
 中电信                        50.430   -1.75      20194             3.915      -0.39
 中国联通                      13.550   -1.24     188912            10.518       1.53
 兖州煤业                      13.780   -2.55      86747            10.697      -0.21
 华能国际                      40.330   -0.76      19523             7.827      -1.43
 南方航空                      28.050    0.79       5644             4.355      -0.35
 东方航空                      22.230   -2.54       5328             1.726     -50.27
 中芯国际                       3.080    1.65      42781             0.478      -2.41
 (完)

 (整理：梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐