《台湾报摘》--工商时报3月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--国安局长蔡得胜昨日提出警告，中共对台湾的网路攻击〞相当严重〞，必要时可能危害台湾交通运输及金融秩序，窃取的资料也从军情，转向蒐集高科技及商业机密，呼吁企业提高警觉、加以因应。
* 其他:
--绘图晶片大厂辉达(NVIDIA)总裁暨执行长黄仁勳昨日在年度绘图技术大会(GTC)中宣布新版技术蓝图规划，新一代绘图晶片Maxwell及ARM应用处理器Logan，将在明年推出，采用台积电 20奈米制程。
--自行车双雄巨大 、美利达 去年大陆内销量或销售金额，双双大幅成长30%以上，看好大陆内销市场的潜力，〞自行车股王〞美利达董事长曾崧柱在昨日登场的〞台北国际自行车大展〞指出，〞未来30年重心摆在经营大陆市场〞。
--陆委会主委王郁琦昨日表示，政府正规划台资跨国企业调动陆籍高干来台政策松绑，陆籍高干来台时间可长达三年，并可延长一次，但顾及冲击本土就业问题，来台人数拟设定上限，初步设计上限为每家10人。这也是政府研拟开放台企陆干来台政策之际，提出的最新因应措施。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。