《台湾报摘》--工商时报3月21日

* 头版头条:

--国安局长蔡得胜昨日提出警告，中共对台湾的网路攻击〞相当严重〞，必要时可能危害台湾交通运输及金融秩序，窃取的资料也从军情，转向蒐集高科技及商业机密，呼吁企业提高警觉、加以因应。

* 其他:

--绘图晶片大厂辉达(NVIDIA)总裁暨执行长黄仁勳昨日在年度绘图技术大会(GTC)中宣布新版技术蓝图规划，新一代绘图晶片Maxwell及ARM应用处理器Logan，将在明年推出，采用台积电 20奈米制程。

--自行车双雄巨大 、美利达 去年大陆内销量或销售金额，双双大幅成长30%以上，看好大陆内销市场的潜力，〞自行车股王〞美利达董事长曾崧柱在昨日登场的〞台北国际自行车大展〞指出，〞未来30年重心摆在经营大陆市场〞。

--陆委会主委王郁琦昨日表示，政府正规划台资跨国企业调动陆籍高干来台政策松绑，陆籍高干来台时间可长达三年，并可延长一次，但顾及冲击本土就业问题，来台人数拟设定上限，初步设计上限为每家10人。这也是政府研拟开放台企陆干来台政策之际，提出的最新因应措施。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。