中国期货：上期所拟推出黄金和白银期货夜市交易

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月21日 - 中国期货交易所就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报周四引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。
刊登在上海期货交易所的征求意见稿称，“连续交易”是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由交易所规定交易时间的交易；连续交易品种为交易所规定的期货品种；“交易日”是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。
报导称，在连续交易时段的选择上，将黄金和白银期货品种连续交易的时间设在21:00至次日凌晨2:30，一方面能保证期货公司正常完成日盘结算，另一方面尽量覆盖国际市场的主交易时段。
上期所相关负责人表示，黄金和白银的现货定价时间在北京时间的夜间，且黄金和白银品种市场规模和承受力适中，国内外价格联动紧密，市场条件最为成熟，市场呼声最为强烈，具有较好的试行条件。
报导并援引主营业务为有色金属、贵金属冶炼的豫光金铅公司相关负责人指出，推出连续交易制度有利于完善贵金属品种的交易模式，更好地与国际市场形成联动，提升中国价格在世界定价体系中的地位，使产业客户在一个交易时间更为宽泛、更加国际化的期货市场规避相关品种的交易风险，实现套期保值。
具体细节方面，征求意见稿规定连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易；连续交易期间不办理开户业务等。另外，若出现由于计算机终端、通信系统等交易设施发生故障致使10%以上的会员不能正常交易等情况，交易所可调整连续交易开市收市时间，或者暂停交易。(完)
参看详情，可点选上海期货交易所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。