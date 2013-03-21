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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 08:26 BJT

韩国股市：开高，投资人敲进深跌个股

路透首尔3月21日 - 韩国股市周四开高，在外资抛售及上日网络安全忧虑打压大盘下跌后，出现低接买盘。

0003GMT时，韩股综合股价指数 上涨0.5%至1,968.84点。

三星物产 大涨2.3%。澳洲亿万富豪Gina Rinehart所有的Roy Hill铁矿石矿业集团高管表示，该公司计划将一项数十亿美元的开发合约授予韩国浦项的下属企业或是三星物产，结果下周公布。 (完)
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