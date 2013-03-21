中港个股：紫金矿业拟投资1亿美元与Sprott等合资成立离岸矿业基金

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月21日 - 中国大型黄金生产商--紫金矿业集团股份有限公司 周四公告称，拟与加拿大Sprott公司 以及美洲现代资源投资管理集团签署合资协议，设立合资离岸矿业基金，紫金矿业将向该基金投入1亿美元。
公告显示，合资基金计划募集规模5亿美元，除紫金矿业的投资外，Sprott首期投入1,000万美元并将按照不少于基金募集总规模的5%继续投入资金，基金将寻找其它投资者。美洲现代将向合资公司提供技术和市场方面的服务。
该基金由紫金矿业及Sprott共同管理，基金主要投资黄金、其他贵金属、铜和其他矿产有关的股权、债务。合资基金的组建尚需获得加拿大和中国政府相关监管部门的批准。
紫金矿业A股周三收报3.52元人民币，过去一个月累计下跌7.1%。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。