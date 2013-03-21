中港个股：紫金矿业拟投资1亿美元与Sprott等合资成立离岸矿业基金

路透上海3月21日 - 中国大型黄金生产商--紫金矿业集团股份有限公司 周四公告称，拟与加拿大Sprott公司 以及美洲现代资源投资管理集团签署合资协议，设立合资离岸矿业基金，紫金矿业将向该基金投入1亿美元。

公告显示，合资基金计划募集规模5亿美元，除紫金矿业的投资外，Sprott首期投入1,000万美元并将按照不少于基金募集总规模的5%继续投入资金，基金将寻找其它投资者。美洲现代将向合资公司提供技术和市场方面的服务。

该基金由紫金矿业及Sprott共同管理，基金主要投资黄金、其他贵金属、铜和其他矿产有关的股权、债务。合资基金的组建尚需获得加拿大和中国政府相关监管部门的批准。