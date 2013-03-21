《全球重要经济事件一览表》--3月21日-3月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月21日(四)

东京--日本财务省财务官中尾武彦和数位学者在一次研讨会上发言(0430)

伦敦--英国财政部首席经济顾问Dave Ramsden针对财政大臣欧思邦预算案的宏观经济部分，以及英国财政政策向企业经济学家协会发表讲话

苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克在货币市场活动中发表演讲(1800)

布鲁塞尔--欧元集团主席迪塞尔布洛姆出席欧元议会经济委员会会议

蒙特利尔--加拿大央行副总裁Agathe Cote向金融专业人士学会(AFP)发表讲话

渥太华--加拿大财长费海提公布年度联邦预算

3月22日(五)

墨尔本--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)发表演讲

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在主题为“合理的经济：从头开始建设社区繁荣”的2013年National Community Reinvestment Coalition年会上讲话，题为“美国就业市场环境”(1245)

3月25日(一)

伦敦--美联储主席贝南克在伦敦政经学院举办的活动上讲话。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)讲话(1630)

3月26日(二)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲证券和投资委员会年度论坛上讲话。(0545 GMT)

3月27日(三)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯出席一场通讯社早餐会，接受闭门群访。(1500)

明尼苏达州艾迪纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“以更好的货币政策改善前景”。(1700)

曼彻斯特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济发表讲话(1630)

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在克利夫兰注册金融分析师协会举办的午餐会上，发表题为“管理货币政策中的信息、不确定性及风险”的讲话(1615)

3月28日(四)

暂无重要经济事件

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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