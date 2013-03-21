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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 09:06 BJT

《即时观点》日本2月出口下降，但企业信心回升暗示经济缓慢复苏

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背景：

-1月日本贸易逆差扩大至纪录高位1.6万亿日圆，因能源进口大增。

-分析师预计，随着全球需求上升，以及预期日本首相安倍晋三力争进一步扩大财政和货币刺激政策，日本经济今年将恢复温和复苏势头。

-投资者强烈预期日本央行将在4月3-4日的政策会议上扩大公债购买计划。(完) (编译 张涛; 审校 戴素萍)
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