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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 08:42 BJT

《台湾报摘》--经济日报3月21日

* 头版头条:

--房市329档期到来，北台湾喷出近3,000亿台币的天量，光是桃园案量就高达1,247亿台币。昨日已传出公股银行担忧青埔地区房市供过于求，将祭出房贷紧缩措施；桃园俨然成为329档期多空交战点，市况将成房市景气指标。

* 其他:

--金管会指出，年底前将开放一般民众透过证券商复委托投资大陆股市。届时民众不必出国，在台湾便可透过券商下单，搭上“陆股直通车”。

--金管会主委陈裕璋大力推动宝岛债市场，将大幅松绑专业机构投资人限制，包括考虑放宽发行企业信评条件等，以降低企业发行成本，有助吸引更多国内外企业来台发行宝岛债。

--政府基金昨日再砸20亿台币，大力拉抬金融权值股护盘，是连续第七天买超，分析师认为，季线失守，政府基金将由被动防守，转为主动点火指标人气股。

--房贷龙头土地银行董事长王耀兴对今年房市发表看法，他认为，今年房市交易量与价格将“持平”，土银的房贷与土建融余额也将维持“零成长”目标。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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