《台湾报摘》--经济日报3月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--房市329档期到来，北台湾喷出近3,000亿台币的天量，光是桃园案量就高达1,247亿台币。昨日已传出公股银行担忧青埔地区房市供过于求，将祭出房贷紧缩措施；桃园俨然成为329档期多空交战点，市况将成房市景气指标。
* 其他:
--金管会指出，年底前将开放一般民众透过证券商复委托投资大陆股市。届时民众不必出国，在台湾便可透过券商下单，搭上“陆股直通车”。
--金管会主委陈裕璋大力推动宝岛债市场，将大幅松绑专业机构投资人限制，包括考虑放宽发行企业信评条件等，以降低企业发行成本，有助吸引更多国内外企业来台发行宝岛债。
--政府基金昨日再砸20亿台币，大力拉抬金融权值股护盘，是连续第七天买超，分析师认为，季线失守，政府基金将由被动防守，转为主动点火指标人气股。
--房贷龙头土地银行董事长王耀兴对今年房市发表看法，他认为，今年房市交易量与价格将“持平”，土银的房贷与土建融余额也将维持“零成长”目标。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。