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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 08:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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 一、新债招标：
 
 中国港中旅集团25亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和平安银行主承
 华能集团40亿元两个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和民生银行主承
 五矿集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和招商银行主承
 中国邮电器材集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
 吉林森工集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
 山东岚桥工贸集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承
 凌云股份 4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
 天山股份 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
 中国建筑第二工程局8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
 浙江恒逸集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和农业银行主承
 北京国资经营公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承
 福建能源集团13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
 陕西重汽4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和民生银行主承
 斗山工程机械(中国)6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中国银行主承
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 二、新债上市：
          
 华润股份10亿元九个月期超短期融资券011347001，票面利率3.90%
 中国水电 45亿元九个月期超短融011353001，票面利率3.90%
 深圳燃气 3亿元一年期短融041363003，票面利率4.36%
 风范股份 2亿元一年期短融041359018，票面利率4.99%
 北京控股集团25亿元一年期短融041369007，票面利率4.11%
 旭阳化工3亿元一年期短融041358024，票面利率4.95%
 江苏扬农化工集团8亿元一年期短融041358023，票面利率4.55%
 中国重汽集团15亿元三年期中票1382104，票面利率4.84%
 石药集团5亿元三年期中票1382103，票面利率5.18%
 深圳深业基建控股5亿元五年期中票1382106，票面利率6.10%
 安徽国元控股集团10亿元五年期中票1382108，票面利率5.20%
 用友软件 5亿元三年期中票1382102，票面利率5.40%
 山东钢铁集团20亿元五年期中票1382105，票面利率5.10%
 华侨城集团30亿元三年期中票1382107，票面利率4.60%
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 三、缴款： 
 
 中国北车 20亿元九个月期超短期融资券 
 国电电力 30亿元九个月期超短融
 长江电力 20亿元一年期短融
 国投新集 9亿元一年期短融
 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融
 绿地能源集团3亿元一年期短融
 北京京煤集团5亿元一年期短融
 湖南黄金集团3亿元一年期短融
 江苏广播电视集团10亿元一年期短融
 江苏洋河集团20亿元一年期短融
 广东红海湾发电公司5亿元一年期短融
 广东粤电航运4亿元一年期短融
 申能集团10亿元一年期短融
 安琪酵母 5亿元三年期中票
 江苏广播电视集团10亿元三年期中票
 成渝高速  6亿元五年期中票
 国家电网100亿元五年期中票
 进出口银行196亿元五年期固息债130304，票面利率3.88%
 平潭综合实验区国有资产投资公司12亿元七年期固息债1380119，票面利率6.58%
 九江富和建投9亿元六年期固息债1380126，票面利率6.10%
 国家开发银行50亿元三年期浮息增发债(一年定存基准)130206，发行价格100.9元
 国开行50亿元五年期浮息增发债(一年定存基准)130207，发行价格101.35元
 国开行50亿元七年期浮息增发债(一年定存基准)130208，发行价格101.56元
 国开行50亿元10年期浮息增发债(一年定存基准)130209，发行价格101.92元
 徽商银行28亿元三年期固息金融债1320009，票面利率4.30%
 徽商银行22亿元五年期固息金融债1320010，票面利率4.50%
 西安投资控股7亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380127，票面利率6.18%
 河源城投10亿元七年期固息债1380128，票面利率6.55%
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 四、还本付息： 
 
 广东核电集团50亿元一年期短融041252010到期兑付，票面利率4.37%
 紫江企业 2亿元一年期短融041253012到期兑付，票面利率5.27%
 华能集团40亿元一年期短融041253013到期兑付，票面利率4.36%
 上海上实集团10亿元一年期短融041255008到期兑付，票面利率4.36%
 天津城市基础设施建设投资集团30亿元一年期短融041261013到期兑付，票面利率4.36%
 东亚银行(中国)20亿元两年期固息金融债1126001到期兑付，票面利率4.39%
 山西潞安矿业集团13亿元10年期固息债068009付息，票面利率4.10%
 中原高速 15亿元10年期固息债068010付息，票面利率4.00%
 上海华谊集团8亿元10年期浮息债(七天期Shibor基准)078058付息，基本利差2.35%
 平安银行 60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081601付息，票面利率6.10%
 平安银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(三个月Shibor基准)081602付息，基本利差1.40%
 苏州工业园国资公司9亿元五年期中票1182078付息，票面利率5.77%
 国家开发银行260亿元三年期浮息债(一年定存基准)120212付息，基本利差0.49%
 重庆银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220005付息，票面利率6.80%
 山东泉兴矿业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280059付息，票面利率6.70%
 莆田国有资产投资11亿元七年期固息债1280060付息，票面利率8.10%
 泰州海陵资产经营公司8亿元七年期固息债1280061付息，票面利率8.52%
 中科集团6亿元三年期中票1282069付息，票面利率5.90%
 重庆建工6亿元五年期中票1282070付息，票面利率6.10%
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --在部分外资投行近日唱空中国国有银行股后，中国证券报周四报导称，工行 、农行<601288.
SS> 、中行 、建行 和交行 五家大型商业银行2012年实现净利润合计有望
超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%。 
            
  --中国期货交易所就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报周
四引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。 
  
  国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润              (去年1-12月为5.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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