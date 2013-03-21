《中国债券市场每日交易备忘》--3月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国港中旅集团25亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和平安银行主承 华能集团40亿元两个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和民生银行主承 五矿集团20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和招商银行主承 中国邮电器材集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 吉林森工集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 山东岚桥工贸集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承 凌云股份 4.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 天山股份 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 中国建筑第二工程局8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 浙江恒逸集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行和农业银行主承 北京国资经营公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 福建能源集团13亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 陕西重汽4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和民生银行主承 斗山工程机械(中国)6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中国银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 华润股份10亿元九个月期超短期融资券011347001，票面利率3.90% 中国水电 45亿元九个月期超短融011353001，票面利率3.90% 深圳燃气 3亿元一年期短融041363003，票面利率4.36% 风范股份 2亿元一年期短融041359018，票面利率4.99% 北京控股集团25亿元一年期短融041369007，票面利率4.11% 旭阳化工3亿元一年期短融041358024，票面利率4.95% 江苏扬农化工集团8亿元一年期短融041358023，票面利率4.55% 中国重汽集团15亿元三年期中票1382104，票面利率4.84% 石药集团5亿元三年期中票1382103，票面利率5.18% 深圳深业基建控股5亿元五年期中票1382106，票面利率6.10% 安徽国元控股集团10亿元五年期中票1382108，票面利率5.20% 用友软件 5亿元三年期中票1382102，票面利率5.40% 山东钢铁集团20亿元五年期中票1382105，票面利率5.10% 华侨城集团30亿元三年期中票1382107，票面利率4.60% ============================================================================ 三、缴款： 中国北车 20亿元九个月期超短期融资券 国电电力 30亿元九个月期超短融 长江电力 20亿元一年期短融 国投新集 9亿元一年期短融 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融 绿地能源集团3亿元一年期短融 北京京煤集团5亿元一年期短融 湖南黄金集团3亿元一年期短融 江苏广播电视集团10亿元一年期短融 江苏洋河集团20亿元一年期短融 广东红海湾发电公司5亿元一年期短融 广东粤电航运4亿元一年期短融 申能集团10亿元一年期短融 安琪酵母 5亿元三年期中票 江苏广播电视集团10亿元三年期中票 成渝高速 6亿元五年期中票 国家电网100亿元五年期中票 进出口银行196亿元五年期固息债130304，票面利率3.88% 平潭综合实验区国有资产投资公司12亿元七年期固息债1380119，票面利率6.58% 九江富和建投9亿元六年期固息债1380126，票面利率6.10% 国家开发银行50亿元三年期浮息增发债(一年定存基准)130206，发行价格100.9元 国开行50亿元五年期浮息增发债(一年定存基准)130207，发行价格101.35元 国开行50亿元七年期浮息增发债(一年定存基准)130208，发行价格101.56元 国开行50亿元10年期浮息增发债(一年定存基准)130209，发行价格101.92元 徽商银行28亿元三年期固息金融债1320009，票面利率4.30% 徽商银行22亿元五年期固息金融债1320010，票面利率4.50% 西安投资控股7亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380127，票面利率6.18% 河源城投10亿元七年期固息债1380128，票面利率6.55% ============================================================================ 四、还本付息： 广东核电集团50亿元一年期短融041252010到期兑付，票面利率4.37% 紫江企业 2亿元一年期短融041253012到期兑付，票面利率5.27% 华能集团40亿元一年期短融041253013到期兑付，票面利率4.36% 上海上实集团10亿元一年期短融041255008到期兑付，票面利率4.36% 天津城市基础设施建设投资集团30亿元一年期短融041261013到期兑付，票面利率4.36% 东亚银行(中国)20亿元两年期固息金融债1126001到期兑付，票面利率4.39% 山西潞安矿业集团13亿元10年期固息债068009付息，票面利率4.10% 中原高速 15亿元10年期固息债068010付息，票面利率4.00% 上海华谊集团8亿元10年期浮息债(七天期Shibor基准)078058付息，基本利差2.35% 平安银行 60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债081601付息，票面利率6.10% 平安银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(三个月Shibor基准)081602付息，基本利差1.40% 苏州工业园国资公司9亿元五年期中票1182078付息，票面利率5.77% 国家开发银行260亿元三年期浮息债(一年定存基准)120212付息，基本利差0.49% 重庆银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220005付息，票面利率6.80% 山东泉兴矿业集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280059付息，票面利率6.70% 莆田国有资产投资11亿元七年期固息债1280060付息，票面利率8.10% 泰州海陵资产经营公司8亿元七年期固息债1280061付息，票面利率8.52% 中科集团6亿元三年期中票1282069付息，票面利率5.90% 重庆建工6亿元五年期中票1282070付息，票面利率6.10% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --在部分外资投行近日唱空中国国有银行股后，中国证券报周四报导称，工行 、农行<601288. SS> 、中行 、建行 和交行 五家大型商业银行2012年实现净利润合计有望 超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%。 --中国期货交易所就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报周 四引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。 国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)