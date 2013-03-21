《台湾重要政经日程》--3月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
===================今日重要政经消息=====================
3/21(四)
--09:00 立法院财政委员会预算案。
--09:00 亚太区美国商会年度大会。
--14:15 台湾万泰银 记者会。
==================近期重要政经消息======================
3/22(五)
--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%
3/25(一)
--11:00 星展银行中国经济前景展望记者会。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数年增率，上月年增19.17%。
--16:10 央行公布2月M2总计数年增率，上月年增2.99%。
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
3/28(四)
--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。
--鸿海 公布第四季季报。
4/1 (一)
--10:00 汇丰公布台湾3月采购经理人指数。
4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
4/10(三)
--13:30 台积电 公布3月营收。
--14:00 联电 公布3月营收。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。