中国公开市场：今日将进行480亿元28天正回购，本周净回笼470亿

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月21日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行480亿元人民币正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周净回笼470亿元。
中国央行公开市场上周延续春节后净回笼态势，且回笼量较前两周明显放大，单周净回笼440亿元，呼应了央行行长周小川明确稳中趋紧货币政策的基调。
周小川上周三明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)
**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。