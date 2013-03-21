中国公开市场：今日将进行480亿元28天正回购，本周净回笼470亿

周小川上周三明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)