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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 09:22 BJT

中国公开市场：今日将进行480亿元28天正回购，本周净回笼470亿

路透上海3月21日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日将进行480亿元人民币正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周净回笼470亿元。

中国央行公开市场上周延续春节后净回笼态势，且回笼量较前两周明显放大，单周净回笼440亿元，呼应了央行行长周小川明确稳中趋紧货币政策的基调。

周小川上周三明确表示，今年的M2(广义货币供应量)增长13%的目标代表着稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。他并称，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。(完)

**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 徐永; 审校 张喜良)
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