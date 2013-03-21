澳新汇市：澳新货币兑日圆接近四年高位，市场关注中国PMI数据

新西兰元兑美元 在新西兰意外公布强劲GDP后，从0.8224最高升至0.8283。第四季新西兰经济成长1.5%，为三年来最快，优于市场预估的成长0.9%。

新西兰元兑美元报0.8262，盘初时报0.8232。主要阻力位在0.8325/50，支撑位为日低0.8210，此亦为周三低点。新西兰元自上个月创下17个月高位以来就一直承压。

澳元兑美元 持稳在1.0378美元，未能突破1.0415，此为1.0116-1.0599走势的61.8%回档位。支撑位在1.0350，此为周二低位。

市场焦点放在新任日本央行总裁黑田东彦在周四稍后的首场公开演说。外界预期其将宣布更积极的宽松计划，其中可能包括买进更长期的日债，并提早开始无限度资产买进。

澳元兑日圆 报99.56日圆，隔夜上涨逾1%。新西兰元兑日圆 报79.27日圆，本周迄今上涨0.5%；上个月曾升至79.91，为2008年7月以来最高。

欧元兑澳元和新西兰元缩减跌幅，但仍接近本周触及的两个月低位。(完)

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