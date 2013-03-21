《中国报摘》--其他报纸重要消息3月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--中国外交部副部长程国平透露，中俄在俄罗斯对华增供原油、修建东线天然气管道方面已经达成原则性共识，取得了突破性进展，两国有望在中国国家主席习近平访俄期间就此达成协议。
--在经历了1月及2月前半月信贷猛增并遭遇窗口指导之后，3月工、农、中、建四大行信贷投放节奏明显放缓。据申银万国证券调研数据显示，3月前17日，四大行新增贷款1,440亿元人民币，远低于上月同期的2,500亿。
--近日期货公司风险管理服务子公司业务试点第一批备案结果出炉，永安期货、浙商期货、万达期货、广发期货、鲁证期货、大地期货、方正期货、宏源期货等八家期货公司获批，期货公司“期现结合”业务将正式进入运行。
--中国人民银行发布通知称，已获得证监会批准资格及外汇局核批额度的合格境外机构投资者(QFII)机构，可以向央行申请进入银行间债券市场。
--此前市场传言称矿业大佬刘汉被警方控制，刘汉担任董事长的金路集团 公告称，无法电话联系上刘汉本人。同时包括监管部门在内的市场各方均在寻觅刘汉踪影。
**证券时报**
--此前媒体报道称国家电网将被“一拆为五”。国家电网公司体制改革办公室主任贾福清表示，国家电网没有接到任何这方面的通知或消息。
**第一财经日报**
--工商银行 罗熹表示，利率市场化导致大企业贷款的息差收窄，银行信贷资源向大企业集中的情况会有所改变，中小企业将有更多机会获得银行信贷支持。
--摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹表示，2013年中国经济同比增速或为8.2%，并将今年CPI预测值从3%上调至3.2%；她并预计，通胀突破3.5%之后，中国央行可能会在年底加息一次25个基点。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。