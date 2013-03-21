《中国报摘》--其他报纸重要消息3月21日

**上海证券报**

--中国外交部副部长程国平透露，中俄在俄罗斯对华增供原油、修建东线天然气管道方面已经达成原则性共识，取得了突破性进展，两国有望在中国国家主席习近平访俄期间就此达成协议。

--在经历了1月及2月前半月信贷猛增并遭遇窗口指导之后，3月工、农、中、建四大行信贷投放节奏明显放缓。据申银万国证券调研数据显示，3月前17日，四大行新增贷款1,440亿元人民币，远低于上月同期的2,500亿。

--近日期货公司风险管理服务子公司业务试点第一批备案结果出炉，永安期货、浙商期货、万达期货、广发期货、鲁证期货、大地期货、方正期货、宏源期货等八家期货公司获批，期货公司“期现结合”业务将正式进入运行。

--中国人民银行发布通知称，已获得证监会批准资格及外汇局核批额度的合格境外机构投资者(QFII)机构，可以向央行申请进入银行间债券市场。

--此前市场传言称矿业大佬刘汉被警方控制，刘汉担任董事长的金路集团 公告称，无法电话联系上刘汉本人。同时包括监管部门在内的市场各方均在寻觅刘汉踪影。

**证券时报**

--此前媒体报道称国家电网将被“一拆为五”。国家电网公司体制改革办公室主任贾福清表示，国家电网没有接到任何这方面的通知或消息。

**第一财经日报**

--工商银行 罗熹表示，利率市场化导致大企业贷款的息差收窄，银行信贷资源向大企业集中的情况会有所改变，中小企业将有更多机会获得银行信贷支持。

--摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹表示，2013年中国经济同比增速或为8.2%，并将今年CPI预测值从3%上调至3.2%；她并预计，通胀突破3.5%之后，中国央行可能会在年底加息一次25个基点。(完)