中国金融：1月央行口径外汇占款新增3,515亿元，为22个月来新高

路透北京3月21日 - 中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，据此测算1月新增3,515.06亿元，创下22个月来的新高。

央行此前公布的1月全口径外汇占款已创下历史新高，央行口径1月外汇占款触及阶段高位并不令人意外,且数据显示，1月央行口径外汇占款增量仅占当月全口径外汇占款增量的51%左右。

历史数据并显示，上一个月度央行口径外汇占款增量的高点为2011年3月，而央行口径外汇占款的最高点为2008年1月的5,574.41亿元，次高点为2010年10月。

央行此前称，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。 （完)