中国金融：1月央行口径外汇占款新增3,515亿元，为22个月来新高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99亿元人民币，据此测算1月新增3,515.06亿元，创下22个月来的新高。
央行此前公布的1月全口径外汇占款已创下历史新高，央行口径1月外汇占款触及阶段高位并不令人意外,且数据显示，1月央行口径外汇占款增量仅占当月全口径外汇占款增量的51%左右。
历史数据并显示，上一个月度央行口径外汇占款增量的高点为2011年3月，而央行口径外汇占款的最高点为2008年1月的5,574.41亿元，次高点为2010年10月。
央行此前称，1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。 （完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。