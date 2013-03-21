《香港报摘》--其他报纸重要消息3月21日

* 明报：

--去年11月上市的茶餐厅--翠华 ，昨罕有地被其保荐人德银吁沽，目标价降至2.9港元，意味公司股价一年内有三成下跌空间。德银认为，翠华错在2013财年的新店数目虽达标，但开店时间较预期晚，并料其未来还将如此。

* 星岛日报：

--港府早前就维港以外填海锁定五个近岸选址后，今起展开为期三个月的第二阶段公众谘询。消息指，曾纳入大屿山规划研究范围的小蚝湾及欣澳，有机会最快上马。

--香港交易所 董事局下月换届。消息透露，任职七年的夏佳理将引退，港府已邀请恒生银行 前副董事长梁高美懿入局。

--霸王 公布，去年大幅亏损6.18亿元人民币。主席陈启源表示，未来将采取最小化支出的审慎态度经营和发展凉茶业务，维持最低开支，保持品牌持续。

* 苹果日报：

--吉利汽车 行政总裁桂生悦称，只要与吉利有关，能够产生盈利的业务，一定会注入香港上市公司。

--中海发展 董事长李绍德表示，由于全球经济增长缓慢，因此今年航运业仍未能复苏。

--手袋回收店米兰站 发盈警，预期2012年全年业绩由盈转亏，主因为去年贵价手袋零售市场持续放缓，及客户消费情绪减弱所致。

* 东方日报：

--瑞信亚洲区首席经济师陶冬料今年中国通胀平均3.2%，明年平均达4.3%，人行或于明年第二季开始加息，并且成为内地影子银行危机爆发催化剂。

--合和实业 早前公布拟分拆地产业务于本港上市的计划再有新进展。市传合和拟就其地产业务集资约8亿美元，并已选定五家投行为上市事宜负责。

* 文汇报：

--好孩子 集团副总裁兼首席财务官刘同友表示，在近日的春季订货会上，今年首两个月的订单达去年全年销售金额三分之一。集团目标于2015年该产品的收入占比由现时的10%增至30%。

* 大公报：

--伦敦金属交易所(LME)亚太区副总裁陈应生透露，未来将在现有产品及品牌，与市场吸引力部署亚太区战略，并借助港交所 的平台发展更多中国大宗商品，并发布更多适合亚太区客户的金融产品。

--中国动向 公布，去年纯利大增73.5%至1.77亿元人民币；并指期内集团分别通过电子商务、自营工厂店及经销渠道，按计划消化掉牌价约13亿元人民币的库存。(完)