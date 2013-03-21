港报社评：中证监换帅，肖钢股改迎难进--经济日报3月21日

中国银行前董事长肖钢空降中国证监会任主席，接替被传因大力股改触动利益集团，才被调走的郭树清，故股改前路备受关注。惟内地股改已刻不容缓，此考验肖钢能否有圆滑手腕，既弥平既得利益的反弹，又能步步推进股改。

内地股改已到不得不改的地步，因股市是内地金融体系重要组成部分，是企业集资、为经济注入活力的重要泉源，更与其他金融环节互动互补，若股改跟不上经济发展，势拖慢其他金融环节如债市、利率市场等改革，扯国家发展后腿。

且大量企业仍等待上市，若不及早股改，大力加强规管、大幅提高透明度，而是继续让业绩差劲、甚或取巧造假的企业大批上市，任由股市变成劣币驱逐良币的庞然大物，将替中国金融、经济埋下更大炸弹。因此无论股改阻力有多大，肖钢必须扛起重担，可幸肖钢有两方面优势。

一是现时内地股市估值处历史偏低水平，沪股市盈率仅约12倍，若再跌将有较强承接力，就算肖钢推出短期内不受市场欢迎，尤其冲击既得利益者的改革措施，他面对的市场沽压亦将较低。

二是肖钢执掌中行10年间，推动中行改革并上市，更曾收拾中银前总裁刘金宝涉贪等烂摊子，将经营效益不高、管治问题不少的中行，发展成世界级银行，改革经验和手腕俱备。

无可否认，股改比改革中行更难更复杂，此严重考验肖钢能否藉和风细雨的改革，与利益集团周旋，纵或停停进进，仍可将股改成果积少成多，推动内地股市由量变到质变，成为与中国经济实力匹配的世界级金融市场。(A10)